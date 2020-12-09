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16:06, 09 декабря 2020

Правозащитные организации обеспокоены тем, что бедные страны могут остаться без вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавируса, которые только начали производить, уже раскуплены по предзаказам развитыми странами. Поэтому девять из десяти человек почти в 70 странах с низким доходом не будут вакцинированы в следующем году. С таким заявлением выступил альянс People`s Vaccine, в который входят такие правозащитные и благотворительные организации, как Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam. Они утверждают, что скупая запасы вакцины в огромных объемах, богатые страны нарушают свои обязательства в сфере защиты прав человека. Альянс призвал разработчиков вакцины поделиться своими технологиями и интеллектуальной собственностью через Всемирную организацию здравоохранения, чтобы можно было производить больше доз и сделать вакцину общедоступной.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество приложить все усилия для того, чтобы вакцина против коронавируса была доступна каждому и повсюду.



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