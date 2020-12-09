Девять из десяти человек в бедных странах могут остаться без вакцины от коронавируса, — предупреждают правозащитные и благотворительные организации. По их оценкам, богатые страны , на которые приходится лишь 14% населения планеты, закупили более половины наиболее перспективных вакцин и могут вакцинировать все свое население несколько раз. По числу закупленных вакцин с большим отрывом лидирует Канада.
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