Девять из десяти человек в бедных странах могут остаться без вакцины от коронавируса, — предупреждают правозащитные и благотворительные организации. По их оценкам, богатые страны , на которые приходится лишь 14% населения планеты, закупили более половины наиболее перспективных вакцин и могут вакцинировать все свое население несколько раз. По числу закупленных вакцин с большим отрывом лидирует Канада.