Госдума приняла в окончательном чтении закон о пожизненных гарантиях бывшему президенту России и членам его семьи

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о пожизненных гарантиях бывшему президенту России и членам его семьи. По закону их нельзя будет привлечь к уголовное или административной ответственности, задержать, арестовать, обыскать и даже допросить. Сейчас эти ограничения касаются только действий, совершенных в период пребывания на посту президента.