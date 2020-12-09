Госдума приняла в окончательном чтении закон о пожизненных гарантиях бывшему президенту России и членам его семьи

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о пожизненных гарантиях бывшему президенту России и членам его семьи. По закону их нельзя будет привлечь к уголовное или административной ответственности, задержать, арестовать, обыскать и даже допросить. Сейчас эти ограничения касаются только действий, совершенных в период пребывания на посту президента.
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