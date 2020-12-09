МГТУ имени Баумана лишился возможности использовать программное обеспечение компании Майкрософт

О серьезной проблеме в ВУЗе узнали из сообщения компании «Софтлайн», которая является официальным дистрибьютером программных продуктов Майкрософт в России. Сроки действия лицензии заканчиваются в будущем году, а продлить их в Софтлайне отказались. В письме, которое есть в распоряжении газеты Ведомости представители фирмы пояснили, что им запрещено участвовать тендерах в ряде стран, в том числе в России.

Причиной являются санкции, введенные против нашей страны а также Китая и Венесуэлы летом этого года. Ограничения касаются американских технологий, которые могут быть использованы для «конечных военных целой». В московском офисе Майкрософт комментировать информацию отказались. Как сообщает ТАСС, МГТУ не входит ни в один из черных списков правительственных организаций США. Диалог с российским представительством уже начался, хотя решения пока нет.

Майкрософт обвинил Россию в более чем половине санкционированных государством кибератак , произошедших с июля 2019 по июнь 2020 года.