Песков: Россия может делать в Крыму все необходимое для обеспечения безопасности своей суверенной территории

Россия может делать в Крыму все необходимое для обеспечения безопасности своей суверенной территории. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» по поводу отношения Владимира Путина к принятию Генеральной Ассамблеей ООН резолюции Украины о «проблеме милитаризации» Крыма.

«В данном случае речь идет о суверенной территории Российской Федерации, на которой Российская Федерация в рамках международного права и в рамках международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности», — подчеркнул Д.Песков.