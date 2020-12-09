Федеральные власти США расследуют убийство афроамериканца Кейси Гудсона в штате Огайо

23-летний молодой человек был застрелен полицейским на пороге своего дома. В полиции утверждают, что у Гудсона был пистолет. Семья настаивает на том, что в руках у погибшего в момент происшествия был сэндвич.
2020-12-09T14:34:38+03:00
2020-12-09T14:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 09 декабря 2020
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