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14:34, 09 декабря 2020

Уволены сотрудники Кизлярского РОВД, которые приняли участие в митинге в поддержку своего начальника Гази Исаева

МВД Дагестана уволило пятерых сотрудников Кизлярского РОВД, которые приняли участие в митинге в поддержку своего начальника Гази Исаева. Он арестован по обвинению в терроризме. Об этом интернет-изданию «Кавказский узел» сообщили в пресс-службе министерства.
Там подчеркнули, что закон о полиции запрещает сотрудникам участие в пикетах и митингах.
Сход в поддержку Гази Исаева прошел в Кизляре в конце ноября. По некоторым данным, в нем приняли участие от 50 до 60 полицейских. По версии следствия, Исаев был соучастником терактов в московском метро в 2010 году.



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