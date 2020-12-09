Уволены сотрудники Кизлярского РОВД, которые приняли участие в митинге в поддержку своего начальника Гази Исаева

МВД Дагестана уволило пятерых сотрудников Кизлярского РОВД, которые приняли участие в митинге в поддержку своего начальника Гази Исаева. Он арестован по обвинению в терроризме. Об этом интернет-изданию «Кавказский узел» сообщили в пресс-службе министерства.

Там подчеркнули, что закон о полиции запрещает сотрудникам участие в пикетах и митингах.

Сход в поддержку Гази Исаева прошел в Кизляре в конце ноября. По некоторым данным, в нем приняли участие от 50 до 60 полицейских. По версии следствия, Исаев был соучастником терактов в московском метро в 2010 году.