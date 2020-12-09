Молдавия отзывает своего посла в России Андрея Негуцу

Это связано с недавним скандалом с контрабандой анаболиков из Кишинева в Москву — они перевозились в микроавтобусе молдавского посольства. Премьер-министр Молдавии Ион Кику назвал этот скандал позором для страны.
2020-12-09T14:33:26+03:00
2020-12-09T14:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 09 декабря 2020
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