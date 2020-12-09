СК пригрозил уголовными делами владельцам баров в Санкт-Петербурге, которые работают по ночам, несмотря на запрет

СК пригрозил возбуждением уголовных дел владельцам баров и кафе в Санкт-Петербурге, которые работают по ночам, несмотря на запрет властей.

Как утверждает городская администрация, ограничения нарушают незначительная часть городских ресторанов, власти обещают усилить проверки.

Несколько десятков ресторанов, баров и кальянных отказались подчиниться требованию городской администрации и намерены работать в штатном режиме, несмотря на введенные ограничения.

Минувшей ночью силовики провели рейд по барам в центре Петербурга. Проверяющие действовали весьма жестко: били посетителей ногами и дубинками, судя по видео, которое предоставил журналистам владелец одного из заведений.