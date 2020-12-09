Песков опроверг информацию о том, что с сайта Кремля убрали данные об обсуждении Навального между Путиным и Меркель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что с сайта Кремля убрали данные об обсуждении политика Алексея Навального между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель «Нет, такого не было», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Как уточнил Д.Песков, в своем сообщении Кремль указал те темы разговора, «которые были наиболее развернуто обсуждены и которые представляют наибольшее значение». «Тема берлинского пациента была действительно затронута, о чем сказала германская сторона. Но на сайте Кремля никаких изменений не было. Было одно сообщение по результатам этого разговора», — заключил он.