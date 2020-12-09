Россиянина в Дании обвинили в шпионаже. Посольство России считает это ошибкой

Прокуратура Дании объявила, что предъявила обвинения гражданину России, который постоянно проживает в королевстве, в шпионаже. Этого человека, чьи имя официально не называется, заподозрили в том, что он мог передавать данные о технологиях, используемых в энергетике. Россиянин находится под стражей с июля. О его задержании по статье о шпионаже стало известно только сейчас.

Судебные слушания по делу пройдут в закрытом режиме. Российское посольство в Дании заявило, что считает арест россиянина ошибкой и надеется на его оправдание. Никаких сведений о соотечественнике в дипмиссии не сообщили. Так, неизвестно, удалось ли ему или его родственникам нанять своего адвоката. Как пишут местные СМИ, россиянину грозит до 6 лет заключения.

Прокуратура Дании заявила, что будет настаивать также на депортации россиянина.