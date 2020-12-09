Сотрудники ФСБ задержали в Туле юношу, который планировал нападение на учебное заведение

О том, что преступление удалось предотвратить РИА Новости узнали в центре общественных связей ФСБ. Доказательством преступных намерений 18 летнего молодого человека, имя которого не сообщается стал обрез охотничьего ружья. Кроме того, в его гаджетах нашли материалы об аналогичных преступлениях. Юноше предъявили обвинение по статьям, которые предусматривают ответственность за незаконное приобретении и хранении оружия.

Что же касается его планов, то вопрос о квалификаций его предполагаемых действий сейчас решается. Одним из самых громких преступлений подобного рода произошло в Керчи, в Крыму. Вооруженный подросток Владислав Росляков открыл стрельбу из ружья и взорвал бомбу, что привело к гибели 22 человек. Впрочем, в ФСБ рапортовали о том, что только в этом году удалось предотвратить 8 нападений на учебные заведения и государственные учреждения в разных регионах страны.

В России уже два года действует закон, согласно которому блокируются сайты сообществ, поднимающих темы массовых убийств в учебных заведениях.