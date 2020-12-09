Сотрудники следственного комитета провели ночной рейд по барам Петербурга

Силовики проверяли заведения, которые не соблюдают запрет на работу после 11 вечера.

После рейда в отдел полиции доставили троих человек. На видеозаписи, которую предоставил совладелец заведения «Комод» Александр Коновалов, видно как посетители лежат на полу, а стражи порядка в масках бьют их ногами и дубинками.

Следователи СК приходили в заведения вместе с сотрудниками Росгвардии, полиции, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города. Как сообщает Следственный комитет, делегация контролеров посетила три бара в Центральном районе и в каждом выявила санитарно-эпидемиологические нарушения. Заведения не только получили протоколы от полиции. У них также изъяли документацию и электронные носители информации. К проверкам ведомство присоединилось сразу после того, как больше сотни баров подключились к движению «Карта сопротивления». Они объявили, что будут работать в новогодние праздники несмотря на запрет городской администрации.

Петербургские предприниматели сегодня направили президенту России Владимиру Путину более тысячи подписей под требованием вмешаться в работу городских властей и отменить некоторые ограничения для бизнеса.