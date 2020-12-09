Россия в ближайшие дни запрещает ввоз помидоров сразу из нескольких стран – Турции, Азербайджана и Армении

Восточную плодожорку и южноамериканскую томатную моль нашли в томатах и яблоках из Азербайджана – об этом сегодня сообщили в Россельхознадзоре. Там подчеркнули, что неоднократно информировали Баку об обнаружении карантинных объектов, но ничего не изменилось, поэтому ведомство вынуждено запретить импорт овощей. В Азербайджане этому решению удивились. Как пишет агентство РИА Новости, в Баку предположили, что это какая-то ошибка и вопрос будет урегулирован. Напомним, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком помидоров.

Позже стало известно, что запрет вводится и в отношении Армавирской области Армении. В ведомстве утверждают, что оттуда также привозят зараженные овощи. Но и этим запретом ведомство не ограничилось. Россельхознадзор также предупредил Турцию о готовности остановить импорт еще из двух провинций. — Трабзон и Хатай: в помидорах, привезенных оттуда якобы нашли те же вирусы, которые ранее обнаружили в овощах из провинций Анталья И Измир. Ввоз томатов оттуда ограничили еще в понедельник. Стоит отметить, что Россия не раз уже использовала запрет на поставки овощей и фруктов при обострении отношений со странами.

Сегодня также стало известно, что поставки помидоров приостановят и из одной из областей Узбекистана.

Запрет России на ввоз помидоров из Азербайджана носит политический характер. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аркадий Дубнов. «Безусловно, это политическое решение. Это некий жест в сторону тюркского альянса Баку и Анкары, которые проявили солидарность во время Карабахской войны. Видимо, Москва хочет подчеркнуть свое стремление жестко прибегать к таким торгово-экономическим рестрикциям, чтобы Турция с Азербайджаном перестали настаивать на своих интересах на Южном Кавказе», — пояснил эксперт.

Что касается запрета на ввоз помидоров и перцев из Армавирского района Армении, с точки зрения А.Дубнова, «это щадящая формула по отношению к Армении, призванная показать, что никаких политических причин запрещать ввоз с Южного Кавказа нет». «Просто Москва хочет показать: вот видите, мы наказываем не только Турцию, и Азербайджан, но и немножко Армению», — заключил он.