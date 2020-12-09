Премьер-министр Израиля заявил, что намерен стать примером для соотечественников и первым привиться от коронавируса

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что намерен стать примером для соотечественников и первым привиться от коронавируса вакциной американской компании Pfizer. Такое заявление Нетаньяху сделал в аэропорту Бен Гурион, куда прибыла первая партия вакцины. Трансляцию вели основные каналы израильского телевидения.

По официальным данным, в Израиле с населением 9 миллионов человек в настоящий момент лечение проходит почти 15 тысяч заразившихся коронавирусом.