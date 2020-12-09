Московская мэрия проверит информацию об утечке данных 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом

В интернете появились ссылки на телеграм-чаты московских больниц и станций Скорой помощи. После того, как журналисты обнаружили ссылки, чаты удалили, однако документы с персональными данными больных уже скачали все желающие, — отмечает газета Ведомости.

По некоторым данным, в онлайн-документах были доступны фамилии больных, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о течении болезни.