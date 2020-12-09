Военные следователи СКР ведут расследование по факту хищения в Росгвардии

Различное обмундирование закупалось по завышенным ценам. Предполагаемый ущерб превышает 680 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как отмечает «Коммерсантъ», пока конкретных обвиняемых нет, однако известно, что сделки курировал бывший главный тыловик Росгвардии, генерал-лейтенант Сергей Милейко. Его задержали в октябре.