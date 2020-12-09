В Туле задержан 18-летний молодой человек, который, как утверждают в ФСБ, готовил нападение на учебное заведение

Изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации с материалами об аналогичных преступлениях, — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении оружия, — сообщает Интерфакс.
2020-12-09T13:31:31+03:00
2020-12-09T13:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 09 декабря 2020
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