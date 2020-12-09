Правительство Ленинградской области из-за пандемии коронавируса запретило новогодние корпоративы

Нельзя проводить и иные увеселительные мероприятия.

Кроме корпоративов правительство Ленобласти запретило городские и районные елки и иные подобные мероприятий в общественных местах, кафе и ресторанах. Свадьбы, дни рождения и тому подобные мероприятия запрещать не стали, но собраться там можно компанией лишь до 18 человек. С 30 декабря по 3 января включительно нельзя работать фуд-кортам и фуд-плейсам во всех торговых центрах Ленобласти. Залы спектаклей и концертов должны быть заполнены лишь наполовину. Зрители должны носить маски.

В детских оздоровительных лагерях разрешили заполнение групп и отрядов тоже только на 50%. Ленобласть с начала пандемии поделили на зоны, в зависимости от заболеваемости. Так, например, в «красной» зоне новогодние мероприятия пройдут только онлайн. Это касается Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Приозерского, Тосненского и Тихвинского районов.

По официальным данным, за все время пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразился лишь 1% населения, а болеют COVID-19 менее 1%.