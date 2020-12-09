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13:03, 09 декабря 2020

The Bell и «Проект»: Банк «Россия» берет на себя прием денег от населения за коммунальные услуги по всей стране

По данным СМИ, акционерами банка являются близкие знакомые Владимира Путина.

Как говорится в совместном расследовании изданий Bell и «Проект», в следующем году в результате приватизации и слияний семья крупнейшего акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука может получить под контроль все коммунальные платежи в Петербурге. Их объем – 100 миллиардов рублей в год.

Уже сейчас, как отмечается в публикации, через банк «Россия» идут платежи за ЖКХ с жителей ряда городов, в том числе Москвы, за газ – практически со всей страны, и еще ряд расчетов за другие услуги населению. Банк «Россия» со всех этих платежей берет комиссию, причем выше среднерыночной , от одного процента до двух с половиной, говорится в расследовании. Это миллиарды рублей – с тех денег, которые граждане платят за коммуналку.

В публикации отмечается, что на рынок коммунальных услуг банк «Россия» вышел в 2014 году – после того, как банк и его акционеры попали под американские санкции



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