The Bell и «Проект»: Банк «Россия» берет на себя прием денег от населения за коммунальные услуги по всей стране

По данным СМИ, акционерами банка являются близкие знакомые Владимира Путина.

Как говорится в совместном расследовании изданий Bell и «Проект», в следующем году в результате приватизации и слияний семья крупнейшего акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука может получить под контроль все коммунальные платежи в Петербурге. Их объем – 100 миллиардов рублей в год.



Уже сейчас, как отмечается в публикации, через банк «Россия» идут платежи за ЖКХ с жителей ряда городов, в том числе Москвы, за газ – практически со всей страны, и еще ряд расчетов за другие услуги населению. Банк «Россия» со всех этих платежей берет комиссию, причем выше среднерыночной , от одного процента до двух с половиной, говорится в расследовании. Это миллиарды рублей – с тех денег, которые граждане платят за коммуналку.

В публикации отмечается, что на рынок коммунальных услуг банк «Россия» вышел в 2014 году – после того, как банк и его акционеры попали под американские санкции