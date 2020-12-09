Датские следственные органы обвиняют гражданина России в шпионаже. Имя арестованного еще не известно

Россиянин, о котором идёт речь, находится под стражей с июля этого года. Как сказано на сайте датской прокуратуры, она официально предъявила ему обвинения в передаче секретной информации российской разведке. В его распоряжении по версии следствия были данные, которые каким-то образом касались датских энергетических технологий. Всё, что известно о фигуранте дела, это то, что он проживал на территории королевства.

В сообщении прокуратуры подчёркивается, что обвинения основаны на материалах, которые предоставила датская служба безопасности и разведки. Ведомство затребует для фигуранта дела тюремный срок и депортацию.

Прокуратура заключила, что судебные слушания будут проходить в закрытом режиме. В следственных органах добавили, что каких-либо других комментариев по этой теме от них не будет.

Ни в российском посольстве, ни в Министерстве иностранных дел эту информацию пока не комментировали.