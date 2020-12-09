Reuters: В Дании гражданину России предъявили обвинение в шпионаже

Это сообщает агентство Reuters, ссылаясь на прокуратуру. Ему инкриминируют передачу российским спецслужбам информации об энергетических технологиях. Местные СМИ отмечают, что обвиняемый находится под стражей с июля.
2020-12-09T12:32:54+03:00
2020-12-09T12:32:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2755182-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 09 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…