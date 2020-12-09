Проект: Основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук курирует важнейшие сферы жизни страны

Основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук курирует важнейшие сферы жизни страны, в частности, внутреннюю политику и различные медиаресурсы. Так же, из-за близости к президенту, друзья и родственники Ковальчука получают высокие назначения.

«Проект» утверждает, что так в 2016 году Сергей Кириенко стал первым заместителем главы администрации президента. Что касается банка «Россия», то он, согласно расследованию, собирает с россиян коммунальные платежи во многих регионах и берет за свои услуги до 2,5%, Это значительно больше, чем другие финансовые структуры.