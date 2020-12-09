Россия в декабре запретит поставки помидоров из Азербайджана, Армении, и возможно, Турции

Восточная плодожорка и южноамериканская томатная моль по утверждению Россельхознадзора нашлись в томатах и яблоках из Азербайджана. С 10 декабря поставки должны быть запрещены . В Баку это считают технической ошибкой и надеются на успешные переговоры, передает источник агентства РИА Новости. С 14 декабря Россельхознадзор обещает запретить поставки в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении.

Это объясняют распространением вируса мозаики пепино. Но этим дело не ограничивается. Менее получаса назад стало известно, что Турция также может войти в этот список, тоже томаты и перцы, решение пока не принято. Стоит отметить, что Армения и Азербайджан – противоборствующие стороны в военном конфликте в Нагорном Карабахе, Турция в нем поддерживает Баку.

Ранее Россия нередко использовала запреты на поставки фруктов и овощей в политических целях.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков приветствует решение Россельхознадзора запретить импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Россельхознадзор выполняет свои прямые обязанности, осуществляя санитарный контроль на границе. Я считаю, это очень правильная мера, потому что, когда в Россию завозят каких-то вредителей, болезни — это является очень большим риском для бизнеса. Конечно, нужно защищать бизнес на уровне государства», — подчеркнул М.Глушков.

Он полагает, что данный запрет не создаст дефицита на рынке. «Мы все знаем азербайджанские помидоры, которые имеют определенные вкусовые параметры как продукция, выращенная на открытом грунте. Но нужно понимать, что они выращиваются сезонно. То есть зимой они в Россию никогда практически не ехали, потому что в это время года не растут. Поэтому данный запрет фактически никак не повлияет на отечественный рынок до весны», — пояснил М.Глушков.

Он также добавил, что в этом году, по итогам 10 месяцев, производство отечественных томатов выросло на 18%. «Конечно, частично мы заместим азербайджанские помидоры», — заверил М.Глушков.

Он отметил, что не считает этот запрет политическим решением. «Мы еще летом обращались в Россельхознадзор с просьбой усилить фитосанитарный контроль на границах за импортируемой продукцией», — заключил М.Глушков.