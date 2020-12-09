В первом чтении рассмотрят законопроект о возможной интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию российских СМИ

Госдума сегодня должна рассмотреть в первом чтении резонансный законопроект о возможной блокировке интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ.

Под действие документа могут попасть крупнейшие интернет-ресурсы, такие как YouTube, Фейсбук и Твиттер.

Группа депутатов внесла законопроект после того, как Роскомнадзор потребовал от YouTube вернуть в раздел «тренды» программы телеведущего Владимира Соловьева. По словам одного из авторов документа, единоросса Александар Хиншштейна, закон должен защитить права россиян на свободный поиск и получение информации.

По словам Хинштейна, помимо блокировки есть возможность замедления трафика интернет-ресурсов и взыскание административных штрафов.