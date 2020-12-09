Ведомости: Microsoft отказалась продлить лицензию на программное обеспечение для МГТУ имени Баумана

Компания Microsoft отказалась продлить лицензию на программное обеспечение для Московского государственного технического университета имени Баумана. Это связано с экспортными ограничениями, введенными правительством США в отношении России, Китая и Венесуэлы.

В письме, которое получил университет говорится, что компания Softline, которая является поставщиком продуктов Microsoft, не сможет участвовать в тендерах, проводимых военными — МГТУ имени Баумана готовит инженеров, которые работают над созданием ракетных систем.