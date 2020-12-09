В Санкт-Петербурге выписанный из больницы после коронавируса мужчина скончался по дороге домой

65-летний житель Петербурга после заболевания коронавирусом попал в больницу N15. Там он провел как минимум несколько дней. Врачи посчитали, что его можно выписать из стационара – мужчину отправили на домашнюю изоляцию. Как пишет издание «Фонтанка», специально для этого сын снял ему квартиру. Он встретил отца после выписки, чтобы проводить и показать временное жилье, они отправились к дому, но дойти квартиры мужчина не успел. Ему резко стало плохо, он начал задыхаться, а потом потерял сознание.

Сын вызвал скорую. Приехавшие на вызов медики уже ничего не успели сделать. Точную причину смерти предстоит установить – тело направлено на экспертизу. Этим случаем займется Следственный комитет. По данным агентства ТАСС, инцидент произошел накануне в Красносельском районе города.

Официального подтверждения этой информации пока нет