Глава Роспотребнадзора: В России зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом

На сегодняшний день в стране чуть более 2,53 миллиона заразившихся и 1,98 миллиона выздоровевших, добавила Попова.
2020-12-09T11:39:47+03:00
2020-12-09T11:45:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:39, 09 декабря 2020
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