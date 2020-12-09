Власти Петербурга предлагают рестораторам работать на новый год в режиме летних кафе

Как сообщил интернет-изданию Фонтанка вице-губернатор Евгений Елин, возможны новые форматы работы в предстоящие праздники.

Напомним, — ранее около ста баров и ресторанов в Санкт-Петербурге объявили о том, что несмотря на запрет, будут работать на Новый год. Минувшей ночью силовики провели рейд по этим заявлениям.