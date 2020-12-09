Россия запрещает ввоз в страну помидоров и перцев из Армавирской области Армении, а уже с завтрашнего дня ввоз томатов и яблок из Азербайджана. Россельхознадзор утверждает, что в продукции выявлены опасные вредители.

Также ведомство обеспокоено системным характером поставок зараженных помидоров из Турции.

В Ереване и Анкаре пока на это никак не отреагировали. В Баку, по данным источника агентства РИА Новости, назвали действия российских властей неожиданными. Утверждается, что переговоры о снятии запрета уже начались.