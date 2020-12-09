Генеральный продюсер телеканала RTVI, музыкант Сергей Шнуров не планирует делать прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Не планирую. Ни российскую, ни зарубежную — никакую вакцину не хочу. Я не верю в краткосрочные клинические испытания», — пояснил С.Шнуров.

Он добавил, что сам коронавирусом не болел и использует все необходимые средства защиты.