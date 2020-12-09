Мосгорсуд признал компанию «Московский школьник» виновной в отравлении детей

Мосгорсуд признал компанию «Московский школьник», принадлежащую, как утверждают СМИ, бизнесмену Евгению Пригожину, виновной в отравлении детей. Об этом сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. По ее словам, после долгой судебной тяжбы родителям пострадавших детей была присуждена компенсация в сто тысяч рублей.

В интервью «Эху» Соболь сказала, что впредь власти должны уделять больше внимания к качеству детского питания.

Любовь Соболь считает, что контракт властей с компанией «Московский школьник» обусловлен политическими мотивами.