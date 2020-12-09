Компании, которые работают с персональными данными граждан, могут обязать информировать ФСБ о попытках кибератак

Согласно законопроекту о защите персональных данных силовиков, который был внесен в Госдуму 8 декабря, оператора персональных данных должны будут подключиться к государственной системе противодействия кибератакам – ГосСОПКА. Сейчас информацию этой системе предоставляют органы власти, госкорпорации и организации, которые относятся к так называемой критической информационной инфраструктуры. Если закон будет принят, то эти положения распространятся на всех операторов, а это более 400 тысяч организаций.

Газета Коммерсант сообщает, что обмен данными с ФСБ предполагает установление специального софта, а также, возможно увеличения штата, за счет сотрудников, которые будут заниматься этими задачами, либо сотрудничества со сторонними фирмами. Все это по мнению экспертов приведет к удорожанию товаров и услуг.

Принятие закона потребует расширения возможностей и самой системы ГосСОПКА, поскольку объем поступает информации значительно возрастет.