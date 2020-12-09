Генеральный продюсер телеканала RTVI, музыкант Сергей Шнуров не собирается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Точно не пойду в Госдуму. Не хочу», — сказал С.Шнуров.

При этом он добавил, что из «Партии роста» выходить не планирует.