Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

По его словам, все поколения россиян объединяет преклонение перед их подвигом.
Памятная дата, День Героев Отечества, была установлена в 2007 году. В дореволюционной России 9 декабря отмечали День Георгиевских кавалеров.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
По его словам, все поколения россиян объединяет преклонение перед их подвигом.
Памятная дата, День Героев Отечества, была установлена в 2007 году. В дореволюционной России 9 декабря отмечали День Георгиевских кавалеров.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…