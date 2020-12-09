Z Архив новостей новости
5 11 6 3097
10:33, 09 декабря 2020

В Физическом институте РАН предупреждают, что этой ночью Землю накроет плазменное облако с Солнца

Это связано со вспышкой, которая произошла 7 декабря. Она стала крупнейшей за последние три года. Первые облака плазмы приблизились к Земле уже прошедшей ночью.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Интервью

Александр Бен Цви гость: Александр Бен Цви Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в России

Нас обвиняют всегда, надо сказать это очень четко. У Ирана есть чуть-чуть больше врагов, чем только Израиль. То есть у них это Usual Suspects… я даже не знаю, как это красиво выразить по-русски — козлы отпущения…

5 361 6 23578 02.12
#слушать 44:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«С волками жить, по волчьи выть» — это не про Россию Так и хочется предложить сейчас российским властям загонять под санкции первых лиц работающих в России зарубежных СМИ, позволяющим себе критически комментировать наши дела…

5 160 6 13063 04.12
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Уроки истории Бенигно Акино был убит сразу после того как он вышел из самолёта в манильском аэропорту. Какие из этого уроки? Не надо возвращаться в такой ситуации — есть такой урок. Не надо убивать лидеров оппозиции — есть и такой урок…

5 75 6 39147 02.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Представители Юго-Востока Украины имеют собственное мнение и право его выражать Вчера в Совбезе ООН состоялось первое обсуждение ситуации на Украине с участием представителей ее Юго-Востока. Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители…

5 90 6 9765 03.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин вечен. Россияне, ройте берлоги и запасайтесь продуктами Люди очень устали от всего – от коронавируса, от власти, от Путина, от полного отсутствия перспектив. Это закономерный итог деятельности всей нашей властной вертикали…

5 145 6 62079 02.12
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело «Московский школьник» виновен в заражении детей дизентерией — это факт, установленный судом. При этом Собянин по-прежнему считает, что такая компания может поставлять питание московским детям…

5 39 6 5551 08.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…

5 123 6 18452 03.12
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Стратегия позора по Кислице Киев хочет усидеть на всех стульях зала ГА ООН сразу: с одной стороны, ежегодно с 2014 г. голосуя против принимаемых по инициативе России резолюций Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, с другой — строя из себя жертву…

5 97 6 15786 03.12
Блоги

Михаил Таратута журналист

Пирог победы на столе: как делить будем? Лидеры BLM так и вовсе считают, что именно они, мобилизовав афроамериканский электорат, принесли Байдену победу на блюдечке. И теперь вся эта публика требует свою долю победного пирога…

5 145 6 24242 03.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Начиная с 4 декабря. Запись на вакцинацию от Covid-19 Мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г…

5 36 6 7119 03.12
Блоги

+ Baza: Выходца из Чечни, который убил учителя в пригороде Парижа, с почестями похоронили на родине Baza: Выходца из Чечни, который убил учителя в пригороде Парижа, с почестями похоронили на родине Baza публикует видео с церемонии прощания…

5 160 6 32926 07.12
8читать ;смотреть
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

«Акт Родченкова» Будь у нас принят такой же закон, великие американские допингисты могли бы обжить российские колонии, будучи экстрадированы даже из других стран…

5 58 6 11774 05.12
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Сбережение интеллигенции Говорят: всех не пересажаешь! Как знать… Во всяком случае, можно попробовать. И до минимума свести это непокорное племя…

5 273 6 56895 04.12
Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия полиции Силовикам предлагается дать право вскрывать автомобили и не нести ответственности за их повреждение…

5 70 6 53909
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

О Ковиде и Новогодних праздниках Рецепт простой, на три недели запасаемся гречкой, макаронами, тушёнкой, пивом или ещё чем-нибудь, чтобы два раза не вставать, не забываем попкорн, закрываемся и ждём. Гарантировано поможет – проверено на китайцах!..

5 52 6 11080 08.12
Блоги

+ УЕФА проведет расследование в связи с расистским скандалом на матче Лиги чемпионов УЕФА проведет расследование в связи с расистским скандалом на матче Лиги чемпионов Встреча между ПСЖ и «Истанбулом» была остановлена в первом тайме, после того, как футболисты турецкой команды покинули поле. Они обвинили в расизме резервного румынского судью, который употребил слово negru…

5 38 6 8175 06:51
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Россия запретила импорт азербайджанских томатов и яблок Россельхознадзор объяснил введение временных ограничений обнаружением вредителей…

5 43 6 21822
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Особенно страшно, когда начинаются намеки о величии, о светлом будущем. Тут точно надо ждать гавканья сторожевых собак, маузеров и других лагерных радостей. Это единственный финальный нацпродукт…

5 112 6 106333 02.12
#слушать 48:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3359050
«Процессы политических убийц»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4665 06.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты Подозреваю, что на Толю настучали, в Кремле хихикнули, но как видим, всё запомнили…

5 55 6 169609 06.12
Блоги

+ Венедиктов. Семь детей Путина, вылизывающий шнурки Навального Соловьев, Байден и Украина. «БАЦМАН» Венедиктов. Семь детей Путина, вылизывающий шнурки Навального Соловьев, Байден и Украина. «БАЦМАН» «Они пытаются, чтобы их аудитория полюбила. Это слишком краткая любовь, мне это неинтересно. Давайте лучше меня будут слушать, чем любить»...

5 55 6 115113 03.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8890534
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4725117

Сегодня в эфире