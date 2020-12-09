Министр обороны отчитался, что свыше 8,5 тысяч военным уже сделали прививку от коронавируса

Министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что свыше 8,5 тысяч военным уже сделали прививку от коронавируса. По его словам, до конца года Министерству обороны будет предоставлено до 100 тысяч доз российского препарата.

Согласно официальным данным, заболеваемость коронавирусом военнослужащих на сто тысяч человек на 25% ниже, чем по стране.