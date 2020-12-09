ТАСС: Житель Санкт-Петербурга умер на улице сразу после выписки из больницы

Об этом сообщает источник ТАСС.
Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, стал задыхаться, он не успел дойти до квартиры.
Родственники утверждают, что его не долечили. Официальных комментариев пока не последовало.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает источник ТАСС.
Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, стал задыхаться, он не успел дойти до квартиры.
Родственники утверждают, что его не долечили. Официальных комментариев пока не последовало.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…