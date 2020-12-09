В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект против дискриминации российских СМИ на иностранных интернет-ресурсах

Он появился из-за проблем отечественных телеканалов с видеохостингом youtube.

Поправки, которые депутаты должны будут рассмотреть в первом чтении, вносят в законодательство понятие о «владельце информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России». Такой статус генеральный прокурор при согласовании с Министерством иностранных дел смогут давать собственнику платформы, которая ограничивает на ней присутствие российских СМИ.

Также законопроект подразумевает что Роскомнадзор будет вести реестр сайтов и социальных сетей, которые по версии властей допускают подобную дискриминацию, и при необходимости сможет заблокировать их на территории страны. Помимо этого, поправки дают возможность чиновникам наложить штраф до трёх миллионов рублей на владельца интернет-платформы или замедлить на ней трафик.

Один из авторов поправок депутат от КПРФ Александр Ющенко говорил агентству «Интерфакс», что закону о блокировке за дискриминацию российских СМИ могут придать обратную силу. По словам парламентария, только с апреля этого года набралось 24 случая цензуры. Например, под неё попали телеканалы RТ, «Крым 24» и агентство РИА «Новости».

Этот законопроект внесли в Госдуму незадолго после того, как Роскомнадзор потребовал от youtube вернуть в раздел «тренды» программы телеведущего Владимира Соловьёва. В ведомстве объявили, что ресурс преднамеренно препятствовал росту аудитории сотрудника российских СМИ.