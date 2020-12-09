Из рациона россиян исчезнут знаменитые азербайджанские помидоры и яблоки

Россельхознадзор запретил их ввоз в страну.

Эмбарго объяснили заботой о здоровье россиян. Как выяснилось, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана не раз предупреждали о несоответствии продукции санитарным нормам. Как указывали в Россельхознадзоре только с 22 октября во фруктах и овощах 17 раз находили «карантинные объекты» или проще говоря вредителей – южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.

С начала года зафиксировано почти 90 случаев выявления вредоносных организмов. Между тем, как сообщает РБК Азербайджан занимает первое место по объему импорта помидоров и третье — по количеству ввезенных яблок В прошлом году страна экспортировала в Россию более 172 тысяч тонн томатов и заработала на этом почти 190 миллионов долларов, так что плодожорка нанесла весьма существенный удар по сельскохозяйственной отрасли страны

Россельхознадзор сообщает, что вредителей находили в азербайджанских сливах, картошке, черешне, персиках, нектаринах и другой продукции.