Глава Крыма поручил лишить государственной поддержки отели и санатории, которые приглашают на новогодние корпоративы

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил лишить государственной поддержки отели и санатории, которые приглашают на новогодние корпоративы. Сегодня на заседании оперативного штаба региона он назвал это «партизанщиной». Он отметил, что подобные действия отельеров могут привести к росту нагрузки на медиков в начале будущего года.

С 20 декабря по 15 января в Крыму будет ограничено проведение массовых мероприятий, а в ночное время запрещена работа дискотек, караоке-клубов, концертных и танцевальных залов.