В Санкт-Петербурге силовики ночью провели проверку баров

Об этом отчитался Следственный комитет, который объяснил свое участие в мероприятиях необходимыми мерами по недопущению массового заражения граждан.

В результате выявлено три заведения, которые работали, несмотря на ограничения, введенные властями.

Напомню, — накануне более сотни баров и ресторанов Санкт-Петербурга объявили о том, что будут работать в новогоднюю ночь.