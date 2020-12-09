Об этом отчитался Следственный комитет, который объяснил свое участие в мероприятиях необходимыми мерами по недопущению массового заражения граждан.
В результате выявлено три заведения, которые работали, несмотря на ограничения, введенные властями.
Напомню, — накануне более сотни баров и ресторанов Санкт-Петербурга объявили о том, что будут работать в новогоднюю ночь.
В Санкт-Петербурге силовики ночью провели проверку баров
Об этом отчитался Следственный комитет, который объяснил свое участие в мероприятиях необходимыми мерами по недопущению массового заражения граждан.