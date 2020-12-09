Коммерсант: СК выявил многомиллионные хищения при закупках обмундирования для Росгвардии

По ее данным, цены были завышены в несколько раз, а организовал это генерал, о задержании которого СМИ сообщали в октябре.

Почти 700 миллионов рублей может составить ущерб. Дело возбудило главное военное следственное управление СКР – статья: крупное мошенничество. Пока конкретных обвиняемых в нем нет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах. Контракты общей стоимостью более 3,5 миллиардов рублей заключались с 2017 по 2019 год с одним единственным поставщиком. Это, отмечает издание, заместителю директора по тыловым вопросам Сергею Милейко удалось сделать благодаря специальному распоряжению правительства, фактически отменившему необходимость делать закупки через открытый конкурс. Поставщиком обмундирования выступала небольшая уфимская компания «Спецшвейснаб», которая для производства привлекала субподрядчиков, а те – субсубподрядчиков.

В итоге, по некоторым данным, настоящими производителями оказывались заключенные колоний. Причем продукция, закупаемая для Росгвардии по очевидно завышенным ценам, была весьма низкого качества. Следователи теперь изучают все поставки и проверяют цены. По некоторым оценкам, общая сумма ущерба при завышении цен может составлять примерно 1 миллиард рублей. В октябре стало известно, что генерал Милейко задержан по подозрению в мошенничестве.

В Росгвардии уже отреагировали на материал «Коммерсанта» — там сообщили, что контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Милейко был расторгнут в прошлом по инициативе ведомства после внутренней проверки