Россия намерена усилить противовоздушную оборону в арктической зоне

Это сообщил в интервью газете Красная звезда командующий Северным флотом Александр Моисеев. Он напомнил, что на архипелаге Новая Земля уже несут боевое дежурство современные комплексы ПВО, а на территории Якутии размещены системы С-300.

Моисеев отметил, что Северному флоту приходится принимать меры в связи с ростом активности стран НАТО в Арктике.