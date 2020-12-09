Матч лиги чемпионов между Пари-Сен-Жермен и Истамбулом был прерван на 16 минуте

Игроки посчитали, что резервный арбитр из Румынии допустил в адрес одного из футболистов расистские высказывания.

Редкий случай, когда единодушными оказались обе команды. Судья сказал коллеге, указывая на одного из игроков – «вот этот черный». В румынском языке слово звучит как «негру», что и спровоцировало скандал. Турецкий клуб в полном составе ушел с поля и отказывался Продолжать игру, пока Себастьян Холцеску не удалят с матча. Его предлагали поменять местами с судьей, обслуживающим ВАР, но этот вариант отвергли.

В итоге матч так и не был доигран. После долгих консультаций и уговоров было принято решение продолжить матч с той минуты, на которой его прервали с того же счета, а именно 0-0.

Спортс.ру напоминает о том, что главный судья встречи Овидиу Хацеган уже был замечен в недостаточном внимании к вопросам расизма. В частности, он не обратил внимание на оскорбления игрока Манчестер Сити Яя Туре во время матча с ЦСКА несколько лет назад.

С осуждением случившегося на матче лиги чемпионов в Париже выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.