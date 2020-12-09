Прокуратура Москвы: участились случаи продажи поддельных справок об отсутствии коронавируса

Сегодня надзорное ведомство сообщило, что уже возбуждено пять уголовных дел. Проводится проверка еще по 10 подобным фактам. Предложения о продаже справок размещены в интернете.

Как передает ТАСС, злоумышленники предлагают купить справки, в том числе, от имени официально аккредитованных лабораторий круглосуточно, в доставкой в день обращения. При этом их стоимость составляет до 5 тысяч рублей.