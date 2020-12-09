СМИ: начато расследование по фактам закупок Росгвардии по завышенным ценам различного обмундирования

Военные следователи начали расследование по фактам закупок Росгвардии по завышенным ценам различного обмундирования, — сообщают источники Интерфакса и газеты «Коммерсантъ».

Преступные действия были совершены в 2017-2019 годах. Предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству, может превысить 680 миллионов рублей. Конкретных обвиняемых в деле пока нет.

Между тем, сделки тогда курировал бывший главный тыловик Росгвардии Сергей Милейко. Он был уволен из ведомства летом прошлого года по подозрению в финансовых нарушениях.