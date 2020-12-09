Американский режиссер Стивен Содерберг будет продюсировать очередную церемонию вручения премии Оскар

Он является автором фантастического боевика «Заражение», который был снят в 2011 году, но приобрел широкую популярность именно сейчас, в условиях пандемии коронавируса.

Церемонию вручения премий американской Киноакадемии было решено перенести на конец апреля. Отбор претендентов на награды будет проходить с 1 по 5 февраля. Номинантов объявят в середине марта.