В НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора не видят причин для пессимизма в развитии ситуации с коронавирусом в России

Заместитель директора института Александр Горелов сказал, что на общей статистике сказывается увеличение количества тестирований. Чтобы избежать нового подъема заболеваемости, новогодние праздники лучше провести дома, — отметил он.
2020-12-09T09:06:14+03:00
2020-12-09T09:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:06, 09 декабря 2020
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