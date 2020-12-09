В США перед судом сегодня предстанет россиянин, которого обвиняют в незаконном обороте и распространении личных данных

В США перед судом сегодня предстанет россиянин Кирилл Фирсов, которого американские власти обвиняют в незаконном обороте и распространении личных данных.

ФБР задержало Россиянина Кирилла Фирсова в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке в марте этого года. После чего в суде в Калифорнии ему были предъявлены обвинения в управлении онлайн-платформой deer в даркнете, на которой продавались краденые учетные данные пользователей — с Нетфликса, Хулу, Фейсбука, Твиттера, Вконтакте и других платформ. Deer была создана в 2013 году. На ней действовали больше 20 тысяч магазинов по продаже украденных данных с общим оборотом в 17 миллионов долларов.

В рамках операции по раскрытию преступлений ФБР приобрело около 1100 учетных записей геймеров, включая логины и пароли, на сумму менее 20 долларов в биткойна, а также личные данные более чем двух с половиной тысяч человек, включая граждан США из Калифорнии, за 522 долларов в биткоинах. Кирилл Фирсов родился в Краснодаре в 1991 году, и закончил пограничный институт ФСБ в Москве. Он принимал участие в различных чемпионатах среди хакеров и был трэвел-блоггером. В США ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Сейчас Кирилл Фирсов содержится в тюрьме в Сан-Диего к Калифорнии — несколько недель назад россиянин пожаловался на то, что администрация тюрьмы, по его словам, не дает ему ознакомиться с материалами уголовного дела.